Семь погибших в результате российского удара по Орехову

Euronews

До семи возросло число погибших в результате российского удара по центру распределения гуманитарной помощи в Орехове, сообщили в украинской службе по чрезвычайным ситуациям. 13 человек получили ранения.

Спасатели закончили разбор завалов и извлекли тела ещё трёх человек без признаков жизни.Генпрокуратура Украины также сообщила, что 13 человек получили ранения в результате удара по центру, который, по словам губернатора области Юрия Малашко, находился "в жилом квартале" в здании школы. Он охарактеризовал случившееся как "военное преступление": удар был нанесен в воскресенье около 13 часов по местному времени, "в момент, когда жители получали гуманитарную помощь".

Население Орехова до войны составляло до 14 тысяч человек. Город находится в Запорожской области, недалеко от линии фронта, где украинские войска с начала июня пытаются отбить у российской армии сильно укрепленные позиции.

Между тем в Херсоне волонтеры благотворительного фонда "Маяк Возрождения", которые до того помогали эвакуировать людей из затопленных после прорыва Каховской ГЭС домов, теперь помогают оставшимся жителям преодолеть последствия наводнения.

Помимо уборки, волонтеры откачивают воду из подвалов и помогают с предметами первой необходимости - от моющих средств до матрасов и постельного белья.

Мы выносим все. Осталась только одна коробка. Мне жалко людей, которых затопило, они всё потеряли. В домах рушатся стены, потолки, крыша Владимир волонтер благотворительного фонда "Маяк Возрождения"

В понедельник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала видеозапись, на которой пожарные попали под российский обстрел при тушении возгорания в городе Константиновка.

Им удалось укрыться в пожарной машине, после чего они оперативно покинули место происшествия. По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, никто не пострадал.