Санчес и Фейхоо провели теледебаты за две недели до досрочных выборов

Два наиболее вероятных кандидата на пост главы следующего правительства страны провели единственные дебаты на телевидении перед предстоящими досрочными выборами.

Главные претенденты на пост премьер-министра Испании провели в понедельник бурные теледебаты.

Дискуссия продолжалась почти два часа, в ходе которых действующий глава правительства и лидер оппозиции перебивали друг друга и обвиняли во лжи.

Занимающий пост премьера социалист Педро Санчес отметил экономические успехи его правительства, признав при этом, что он не идеальный политик: "Я говорю испанскому народу, что я не идеален и не стремлюсь к этому. Я совершал ошибки, у меня был очень трудный мандат. Мы столкнулись с пандемией, а теперь еще и с войной на пороге Европы. Но знаете, что я вам скажу, господин Фейхоо, я чистый политик, я честный политик".

Лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, который, согласно опросам, сможет возглавить страну только при поддержке крайне правых, заявил, что итог работы правительства Санчеса это "череда неудач", и коснулся темы войны в Украине.

"Я не буду говорить господину Зеленскому, что буду помогать в военном плане, в то время как часть моей коалиции говорит, что нам нужно сократить военные расходы и заигрывать с (Владимиром) Путиным. Этого я делать не собираюсь. Я прогнозируемый политик, я европейский, проатлантический и конституционный политик", - подчеркнул кандидат от Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо.

Досрочные всеобщие выборы в Испании состоятся 23 июля. Согласно опросам, консерваторы опережают правящую Социалистическую рабочую партию.