Лидеры стран НАТО обсуждают будущие отношения с Украиной

Euronews

В НАТО нет единства по вопросу, касающегося заявки Украины на членство в альянсе

Саммит НАТО в Вильнюсе, который изменит состав и планы альянса на десятилетия, уже называют историческим. После долгого противодействия президент Турции пообещал обеспечить ратификацию Акта о присоединении к альянсу Швеции турецким парламентом.

Главный вопрос саммита - поддержка Украины и ее будущие отношения с НАТО. Глава НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что лидеры альянса завершают работу над совместным коммюнике, в котором Украина получит "мощный сигнал" о членстве в блоке.

Эфи Кутсокоста, Euronews:"Теперь, когда Турция сняла свое вето на заявку Швеции на вступление в альянс, самой сложной проблемой этого саммита остается то, как решить вопрос с заявкой Украины на членство в НАТО. У лидеров стран НАТО нет единства по этому вопросу.

Восточные страны блока и Франция готовы дать ясную установку на ускоренный процесс вступления Украины в НАТО после окончания войны. Такие страны как США и Германия по-прежнему осторожно относятся к этому процессу, настаивая на том, что для каждого члена-кандидата должны быть предприняты четкие и конкретные шаги".

Владимир Зеленский раскритиковал отрывок из текущей редакции заявления НАТО по Украине, который опубликовало издание Spiegel. В нем декларируется, что "будущее Украины с НАТО", но никаких конкретных сроков вступления страны в альянс не приводится.

Более того, Украина сможет получить приглашение в НАТО только в том случае, если все страны блока согласятся, что условия для этого соблюдены. "В частности отмечается, что Украине на пути к членству по-прежнему необходимы реформы в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО", — пишет Spiegel.

Приведенный текст является лишь проектом заявления, и по ходу переговоров лидеров НАТО в Вильнюсе в него могут быть внесены изменения.

Зеленский назвал "абсурдом" отсутствие временных рамок не только для вступления, но даже приглашения в НАТО, и выставление условий для этого.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об „условиях” даже для приглашения Украины. Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса", - написал президент Украины в своем телеграм-канале.