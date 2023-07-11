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На Ларри Нассара напали в тюрьме

Ларри Нассар был приговорен к длительным срокам тюремного заключения
Ларри Нассар был приговорен к длительным срокам тюремного заключения Авторское право Janvier 2018
 Михаил Саленков

Осужденный за сексуальное насилие Ларри Нассар повздорил с другим заключенным и получил несколько ранений в тюрьме, где отбывает срок.

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар, осужденный за сексуальные домогательства, получил десять ножевых ранений в тюрьме.

Сообщается, что в ходе конфликта с другим заключенным Нассару были нанесены удары ножом в шею, спину и грудь. Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Несколько лет назад десятки девушек, включая олимпийских чемпионок Симону Байлз, Эли Райзман и Маккайлу Марони, обвинили Нассара в сексуальных домогательствах. Он получил три длительных срока за сексуальное насилие и хранение детской порнографии и сейчас отбывает наказание в тюрьме американского штата Флорида.

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