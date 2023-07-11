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Сильнейшие дожди на юго-западе Японии привели к гибели людей

Проливные дожди на юго-западе Японии привели к сходу оползней и гибели людей
Проливные дожди на юго-западе Японии привели к сходу оползней и гибели людей Авторское право AP
 Михаил Саленков

Из-за схода оползней и подтоплений в нескольких населенных пунктах в японском регионе Кюсю погибли люди, ведутся поиски пропавших без вести.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате схода оползней, вызванных проливными дождями на юго-западе Японии.

Еще как минимум трое считаются пропавшими без вести.

Несколько десятков тысяч жителей региона получили распоряжение об  эвакуации. 

Сильные дожди идут на юго-западе Японии с конца прошлой недели, что привело к разливу рек и оползням. 

Японская телерадиокомпания NHK сообщает, что в понедельник на этот регион обрушился "рекордно сильный ливень".

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