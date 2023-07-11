Сильнейшие дожди на юго-западе Японии привели к гибели людей

Из-за схода оползней и подтоплений в нескольких населенных пунктах в японском регионе Кюсю погибли люди, ведутся поиски пропавших без вести.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате схода оползней, вызванных проливными дождями на юго-западе Японии.

Еще как минимум трое считаются пропавшими без вести.

Несколько десятков тысяч жителей региона получили распоряжение об эвакуации.

Сильные дожди идут на юго-западе Японии с конца прошлой недели, что привело к разливу рек и оползням.

Японская телерадиокомпания NHK сообщает, что в понедельник на этот регион обрушился "рекордно сильный ливень".