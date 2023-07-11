В Израиле - очередной "день сопротивления" против судебной реформы

В Израиле - очередной "день сопротивления". На ключевые автотрассы вышли тысячи активистов, выступающих против проводимой правительством судебной реформы. Организаторы намерены заблокировать стратегические магистрали на севере и юге страны.
Организаторы намерены заблокировать стратегические магистрали на севере и юге страны, через несколько часов после того, как законопроект о спорной реформе был одобрен Кнессетом в первом чтении.
В Тель-Авиве полиция разогнала демонстрацию в международном аэропорту Бен-Гурион, здесь и в других городах были применены водомёты. При этом полиция в отдельном заявлении сообщила, что "свобода демонстраций" будет гарантирована в соответствии с "законом". С начала акции задержаны 24 демонстранта.
Реформа отменяет право Верховного суда пересматривать и отменять решения государственных органов. По мнению организаторов протестов, этот законопроект "заточен" под судебные проблемы премьер-министра. Но самого Биньямина Нетаньяху это не смущает: у премьера комфортное парламентское большинство после формирования коалиции с ультраправыми и ультрарелигиозными партиями.