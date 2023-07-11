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В Израиле - очередной "день сопротивления" против судебной реформы

Тысячи человек вышли на улицы в Израиле в знак протеста против принятого Кнессетом в первом чтении проекта судебной реформы, 11 июля 2023 г.
Тысячи человек вышли на улицы в Израиле в знак протеста против принятого Кнессетом в первом чтении проекта судебной реформы, 11 июля 2023 г. Авторское право Ariel Schalit/Copyright 2023 The AP All rights reserved
 Euronews

В Израиле - очередной "день сопротивления". На ключевые автотрассы вышли тысячи активистов, выступающих против проводимой правительством судебной реформы. Организаторы намерены заблокировать стратегические магистрали на севере и юге страны.

Организаторы намерены заблокировать стратегические магистрали на севере и юге страны, через несколько часов после того, как законопроект о спорной реформе был одобрен Кнессетом в первом чтении. 

В Тель-Авиве полиция разогнала демонстрацию в международном аэропорту Бен-Гурион, здесь и в других городах были применены водомёты. При этом полиция в отдельном заявлении сообщила, что "свобода демонстраций" будет гарантирована в соответствии с "законом". С начала акции задержаны 24 демонстранта.

Они (правительство - прим.ред.) торопятся как сумасшедшие, чтобы провести этот законопроект без достижения консенсуса. В конце концов они рискуют спокойствием нашей страны
Абрам Ниска
манифестант в Тель-Авиве
Как человек правых взглядов и политических убеждений, я убеждён, что происходящее очень плохо для нашей демократии
Микки
манифестант

Реформа отменяет право Верховного суда пересматривать и отменять решения государственных органов. По мнению организаторов протестов, этот законопроект "заточен" под судебные проблемы премьер-министра. Но самого Биньямина Нетаньяху это не смущает: у премьера комфортное парламентское большинство после формирования коалиции с ультраправыми и ультрарелигиозными партиями.

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