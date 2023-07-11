В Израиле - очередной "день сопротивления" против судебной реформы

Euronews

В Израиле - очередной "день сопротивления". На ключевые автотрассы вышли тысячи активистов, выступающих против проводимой правительством судебной реформы. Организаторы намерены заблокировать стратегические магистрали на севере и юге страны.

Организаторы намерены заблокировать стратегические магистрали на севере и юге страны, через несколько часов после того, как законопроект о спорной реформе был одобрен Кнессетом в первом чтении.

В Тель-Авиве полиция разогнала демонстрацию в международном аэропорту Бен-Гурион, здесь и в других городах были применены водомёты. При этом полиция в отдельном заявлении сообщила, что "свобода демонстраций" будет гарантирована в соответствии с "законом". С начала акции задержаны 24 демонстранта.

Они (правительство - прим.ред.) торопятся как сумасшедшие, чтобы провести этот законопроект без достижения консенсуса. В конце концов они рискуют спокойствием нашей страны Абрам Ниска манифестант в Тель-Авиве

Как человек правых взглядов и политических убеждений, я убеждён, что происходящее очень плохо для нашей демократии Микки манифестант

Реформа отменяет право Верховного суда пересматривать и отменять решения государственных органов. По мнению организаторов протестов, этот законопроект "заточен" под судебные проблемы премьер-министра. Но самого Биньямина Нетаньяху это не смущает: у премьера комфортное парламентское большинство после формирования коалиции с ультраправыми и ультрарелигиозными партиями.