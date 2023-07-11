Извержение вулкана в Исландии: доступ к району заблокирован

Euronews

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от направления и силы воздушных потоков.

В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Доступ к этой зоне в необитаемом районе возле горы Литли-Хрутур заблокирован, перекрыты все основные дороги. Полиция призывает жителей страны держаться на отдалении от трещины, из которой выходят газ и лава.

Президент Исландии Гудни Йоханнессон сообщил, что угрозы инфраструктуре пока нет: "Органы гражданской обороны на время перекрыли большую зону, представляющую опасность из-за вулканических газов".

Это извержение стало третьим за последние три года, но его масштабы гораздо значительнее.

К утру вторника длина трещины и масштабы извержения сократились. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от направления и силы воздушных потоков.