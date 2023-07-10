ISW: Россия не достигла ни одной из намеченных целей

В своем последнем разведотчете министерство обороны Великобритании заявило, что после июньского затишья в течение последних семи дней Бахмут снова стал местом одних из самых ожесточенных боев на линии фронта.

В минувшие выходные исполнилось 500 дней с тех пор, как Россия начала неспровоцированную захватническую войну против Украины. ISW отмечает: российские военные намеревались взять Киев в течение трех дней, но не выполнили ни одной из намеченных задач в Украине.

В своем последнем разведотчете министерство обороны Великобритании заявило, что после июньского затишья в течение последних семи дней Бахмут снова стал местом одних из самых ожесточенных боев на линии фронта.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что отмечается "определенное продвижение" ВСУ на южном фланге от Бахмута.

Министерство обороны Великобритании уточняет, что украинские силы стабильно продвигаются как к северу, так и к югу от удерживаемого Россией города, добавляя, что российские защитники, скорее всего, испытывают проблемы с моралью, смесью разрозненных подразделений и ограниченными возможностями по обнаружению и нанесению ударов по украинской артиллерии.

Российское руководство почти наверняка считает политически неприемлемой уступку Бахмута, который имеет символическое значение как одно из немногих завоеваний России за последние 12 месяцев. Однако весьма вероятно, что дополнительных резервов для этого сектора будет немного.

ISW сообщает, что ВСУ захватили и сохранили инициативу и проводят контрнаступательные операции вдоль большей части линии фронта, при этом российские силы почти полностью сосредоточены на попытках удержать те украинские земли, которые они все еще оккупируют.

С помощью Запада Украина отстояла свою независимость, но сейчас перед ней стоит критическая задача по освобождению стратегически важной территории, все еще находящейся под контролем России.