Путь Украины в НАТО — одна из главных тем саммита

Euronews

По словам Йенса Столтенберга, до окончания войны вопрос подниматься не будет

Возможное присоединение Украины к НАТО — одна из главных тем саммита Североатлантического альянса, который начинается во вторник в Вильнюсе.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг в понедельник подтвердил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите. Ранее в Киеве заявляли, что президент Украины поедет в Литву, только если НАТО официально пригласит его страну войти в Альянс.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

«Мы снова и снова повторяли, что союзники и Украина, конечно, должны решить, когда придет время пригласить Украину стать полноправным членом. Но сейчас самая неотложная задача — убедиться в том, что Украина останется суверенным и независимым государством Европы. Потому что до тех пор, пока Украина не одержит верх, вопрос о членстве вообще не будет обсуждаться».

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что страны НАТО готовы рассматривать украинскую заявку ускоренно — без так называемого «плана действий по членству», то есть списка требований и необходимых реформ.

Виктория Чмилите-Нильсен, спикер парламента Литвы:

«Мы подтверждаем наше единство, а также указываем Североатлантическому альянсу, что он должен дать чёткий сигнал Украине о том, что она станет членом НАТО. Кроме того, блок должен согласовать чёткую дорожную карту — как именно это будет происходить».

В Кремле заявили, что вступление Украины в НАТО «потребует понятной и твердой реакции» Москвы. Страны НАТО, даже те, кто выступает против немедленного принятия Украины, подчёркивают, что ни в коем случае не прекратят помощь Киеву.