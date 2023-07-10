Учения НАТО по перехвату российских самолётов

Euronews România

Учебная цель — A330 MRTT — пролетел над Балтикой и Северным морем с посадкой в Шауляе

С начала полномасштабной войны в Украине пилоты НАТО проводят всё больше как реальных перехватов, так и учений по контролю за воздушным пространством.

Транспорт-заправщик A330 MRTT отправился из Нидерландов до Литвы и обратно — на всём пути он служил учебной целью для перехватчиков сразу нескольких стран НАТО. Первыми его нашли самолёты чешских ВВС.

Михаэла Барбу, Euronews:

«По сценарию, многоцелевой самолёт, на борту которого мы находимся, во время полета должен быть несколько раз перехвачен истребителями — F-16, F-18, Eurofighter Typhoon. Это истребители ВВС разных стран НАТО, которые выполняют задачи патрулирования воздушного пространства Альянса и по его защите от любых угроз».

Пилоты проводят такие учения круглосуточно, поскольку российские самолёты всё сильнее угрожают воздушному пространству НАТО. В прошлом году лётчики Альянса около 160 раз отправлялись на перехват — это втрое больше, чем в 2021-м.

Главная задача этого учебного полёта — отработать координацию между ВВС стран альянса.

Харольд ван Пе, командующий объединённым центром воздушных операций НАТО:

«На юге Европы, рядом с Украиной и Чёрным морем, ситуация сложнее, чем раньше, потому что там идет война. Странам НАТО на юге сложнее справиться с этой ситуацией, чем странам на севере, где границы те же, что и до февраля прошлого года».

Промежуточная посадка танкера — в литовском Шауляе. Там на ротационной основе сейчас базируются румынские и португальские истребители. У румынского звена из 4-х F-16, по словам офицеров НАТО, сейчас самая интенсивная в Европе боевая подготовка: на учебные перехваты истребители отправляются почти каждый день.

За несколько дней до саммита НАТО к португальцам и румынам присоединились финны на F-18.

Космин Влад, командир румынского звена F-16 в Литве:

«То, что вы видели, — это такие же действия, как в случае реальной тревоги. Мы проводим такие учения почти ежедневно, чтобы оставаться всегда готовыми».

Александру Нэстурел, начальник инженерно-технической службы румынского звена F-16 в Литве:

«Это хорошая возможность применить на практике всё то, чему мы научились дома, в других условиях».

Обратный путь на свою базу в Эйндховене A330 проделал над Финляндией, Швецией, Северным морем и Великобританией, где вновь становился учебной целью для перехватчиков этих стран.

Но кроме этого, его в полёте использовали и по прямому назначению — для дозаправки истребителей в воздухе. Эта машина входит в состав Международного многоцелевого отряда и может не только заправлять самолёты, но и перевозить грузы, эвакуировать раненых и пострадавших. В программе участвуют шесть стран НАТО. Они совместно планируют закупить 12 машин A330 MRTT. Последние три заказа были размещены в апреле. Предполагается, что формирование эскадрильи завершится примерно через два года.