Нападение в детском саду: не менее шести человек убиты

Вооруженный ножом мужчина убил и ранил не менее семи человек в детском саду в провинции Гуаньдун в Китае. Нападение произошло утром.

Шесть человек убиты, один ранен в результате нападения в детском саду в Ляньцзяне в провинции Гуандун на юге Китая.

Среди погибших - трое детей.

Смертельные ранения также получили воспитательница и двое родителей, находившиеся на территории детсада, сообщает информационное агентство AFP.

Нападавший задержан. Это 25-летний мужчина. Мотивы преступника устанавливаются. В полиции считают, что его действия были умышленными.

Агентство отмечает, что в последние годы в Китае участились случаи нападения на сотрудников детских учреждений и учащихся. Это вынудило власти усилить охрану школ.

Британская вещательная корпорация (BBC) насчитала не менее 17 атак в школах, колледжах и университетах с 2010 года, десять из них произошли в период с 2018 по 2023 год.