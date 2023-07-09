EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Канадец Майкл Вудс победил на девятом этапе Тур де Франс

Канадский велогонщик Майкл Вудс
Канадский велогонщик Майкл Вудс Авторское право Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

В общем зачете "Большой петли" лидерует датчанин Йонас Вингегор

Канадский велогонщик Майкл Вудс победил на девятом этапе многодневки "Тур де Франс".

Вторым финишировал француз Пьер Латур с отставанием в 28 секунд, третьим стал словенец Матей Мохорич.

Генеральную классификацию "Большой петли" возглавляет датчанин Йонас Вингегор. Вторым идет словенец Тадей Погачар, третью строчку занимает австралиец Джей Хиндли.

В понедельник на "Тур де Франс" день отдыха, а 10-й этап многодневки пройдет во вторник, 11 июля.

Также по теме

"Тур де Франс": Погачар контратакует, Вингегор облачается в желтое

Дуэль Вингегора и Погачара: в Бильбао стартует "Тур-де-Франс"

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»