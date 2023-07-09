Канадец Майкл Вудс победил на девятом этапе Тур де Франс

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В общем зачете "Большой петли" лидерует датчанин Йонас Вингегор

Канадский велогонщик Майкл Вудс победил на девятом этапе многодневки "Тур де Франс".

Вторым финишировал француз Пьер Латур с отставанием в 28 секунд, третьим стал словенец Матей Мохорич.

Генеральную классификацию "Большой петли" возглавляет датчанин Йонас Вингегор. Вторым идет словенец Тадей Погачар, третью строчку занимает австралиец Джей Хиндли.

В понедельник на "Тур де Франс" день отдыха, а 10-й этап многодневки пройдет во вторник, 11 июля.