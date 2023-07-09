Выиграет ли Марк Рютте от распада коалиции

Euronews

Аналитики не исключают, что для главе кабинета ситуация может и принести дивиденды

Правительство Нидерландов, сформированное всего полтора года назад, в пятницу распалось — из-за непримиримых разногласий внутри четырёхпартийной коалиции. Камнем преткновения стал вопрос о том, как обуздать миграцию: эта тема стала фактором политической нестабильности во многих государствах Европы.

Консервативно-центристские «Народная партия» (VVD) самого премьера и движение «Христианско-демократический призыв» настаивали на более жёстких мерах контроля иммиграции. Против этого категорически возражали левоцентристские «Христианский союз» и «Демократы 66».

Коалиция обсуждала необходимость ограничения приёма новых мигрантов: в партии Рютте говорили о не более чем 200-х в месяц, поскольку существующие центры уже переполнены. Непосредственной причиной окончательного распада стало предложение ограничить въезд в страну членам семей тех мигрантов из зон боевых действий, которые уже оказались в Нидерландах.

При этом многие аналитики считают, что Марк Рютте может даже выиграть: потеряв левоцентриских союзников, он, благодаря своей позиции сможет переманить к себе часть правого и даже ультраправого электората.