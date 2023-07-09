Евросоюз и Новая Зеландия подписали соглашение о свободной торговле

Euronews

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс заявили, что договор о свободной торговле принесет огромную пользу обоим партнерам.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс приветствовали подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и островным государством. Это позволит увеличить торговый оборот на 30%. Политики подчеркнули наличие давних культурных связей и приверженности общим ценностям. Урсула фон дер Ляйен назвала договор амбициозным и сбалансированным.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:"Геополитический ландшафт становится все более изменчивым и неопределенным. Тем больше причин для таких партнеров-единомышленников, как мы, укреплять наши связи, чтобы мы могли ориентироваться в различных рисках, но при этом приносить пользу нашим гражданам".

Крис Хипкинс, премьер-министр Новой Зеландии:"Мы по-прежнему придаем большое значение нашим общим ценностям и партнерским отношениям с Европой. Соглашение о свободной торговле с ЕС, которое мы подписываем сегодня, отражает эти ценности. Это приносит огромную пользу обоим партнерам".

Новая Зеландия экспортирует в ЕС по большей части сельскохозпродукцию. ЕС в основном экспортирует промышленные товары.