Семинар ОПЕК в Вене: нефтедобывающие страны в поиске идей

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В Вене завершился семинар нефтяного картеля ОПЕК. Нефтедобывающим странам нужны новые идеи, чтобы сдержать падение цен.

В Вене завершился Восьмой Международный семинар ОПЕК. Тема состоявшейся встречи - "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".

В семинаре приняли участие министры стран, входящих в нефтяной картель, представители других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил:

"Мы должны сделать все возможное для сокращения выбросов, а не для сокращения энергии. Существует неправильное представление о сокращении производства и уменьшении инвестиций в нефть и газ, мы не согласны с этим мнением. Мы считаем, что в будущем потребуются все источники энергии, включая возобновляемые. Нет ни одного источника энергии, который мог бы сделать все сам по себе".

"Мы должны признать, что переход требует времени. Поэтому я рассчитываю, что, возможно, два индустриальных поколения потратят по 25 лет на управление этим переходом. Так что это будет сосуществование. Вопрос в том, как мы можем помочь друг другу ускорить этот переход", - заявил Герхард Тонхаузер председатель компании-подрядчика по буровым работам TDE Group Limited.

В понедельник Саудовская Аравия объявила о продлении сокращения добычи нефти на один миллион баррелей в день, чтобы поддержать падающие цены, а Россия объявила о сокращении экспорта на 500 000 баррелей в сутки в августе. Эти меры - последние, предпринятые крупными производителями для стабилизации цен в условиях высокой волатильности рынка, затянувшихся последствий вторжения России в Украину и замедляющегося восстановления экономики Китая.

Из Вены передает корреспондент Euronews Карой Жиладьи:

"Нефтедобывающие страны собрались на двухдневный мозговой штурм в элегантном венском дворце Хофбург. Целью встречи было выяснить, куда дальше двигаться отрасли. В прошлом добыча неоднократно сокращалась, но ни разу это не привело к росту цен. Поэтому сейчас нефтедобывающим странам нужны новые идеи".

Организация стран - экспортеров нефти отозвала аккредитацию на освещение семинара у журналистов агентств Bloomberg и Reuters, а также газеты The Wall Street Journal.