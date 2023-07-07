ISW: ВСУ усиливают давление на российские позиции к юго-западу от Бахмута

Населенный пункт Клещиевка очень важен для контрнаступления в этом районе, поскольку он может дать украинским силам контроль над стратегически важными высотами и, следовательно, большую территорию.

Саша Вакулина, Euronews

"Украинские силы провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продолжают усилия по постепенной деградации российской живой силы и материально-технических средств, сообщает аналитический центр ISW.

Рассмотрим подробнее один из этих секторов - вокруг Бахмута на востоке Украины.

В своем последнем докладе ISW отмечает, что визуальные свидетельства подтверждают продвижение украинских сил на юго-западе от Бахмута по состоянию на 6 июля. Пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что за последние сутки украинские войска продвинулись более чем на километр в противостоянии российским силам в районе Бахмута.

В то время как украинские силы оказывают давление для продвижения как на северном, так и на южном флангах, давайте увеличим масштаб и сосредоточимся на этом районе к югу от Бахмута.

Кадры боевых действий с установленной геолокацией, опубликованные 6 июля, показывают, как российская артиллерия поражает украинскую боевую машину пехоты на западной окраине Клещиевка - около 5 км к юго-западу от Бахмута - что свидетельствует об успехах украинских сил в этом районе.

Российские военблогеры сообщают, что украинские войска захватили несколько лесных массивов к западу от Клещиевки и усиливают давление на российские позиции к юго-западу от Бахмута.

Населенный пункт Клещиевка очень важен для контрнаступления в этом районе, поскольку он может дать украинским силам контроль над стратегически важными высотами и, следовательно, большую территорию.

Контроль над небольшим поселком Клещиевка может помочь Украине вернуть Бахмут, который был захвачен российскими войсками в мае после 10 месяцев тяжелых боев, и оказать еще большее давление на Россию, чтобы заставить ее принять трудное решение о передислокации своих сил с других украинских территорий.