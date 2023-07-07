Правительственный кризис в Нидерландах

Проблема беженцев расколола правящую коалицию Нидерландов.

Нидерланды вступают в правительственный кризис. Коалиционный кабинет министров под руководством Марка Рютте распался из-за разногласий по миграционной политике.

Горячими дебатами обернулось рассмотрение вопроса о мерах для сдерживания потока просителей убежища. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS. Среди предложений было создание временного статуса для беженцев и ограничение числа родственников, которые могут воссоединиться с ними.

Новые досрочные парламентские выборы вслед за распадом правящей коалиции ожидаются уже осенью.