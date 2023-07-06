Война России против Украины: ВСУ сохраняет живую силу и истощает противника

Euronews

Институт изучения войны: нынешние темпы украинских операций не являются показателем тупика или свидетельством того, что Украина не может отвоевать большие территории.

Саша Вакулина, Euronews:

Украинские силы, похоже, сосредотачиваются на создании асимметричного вектора истощения, который сохраняет жизнь личного состава ценой более медленных темпов освобождения территорий. В то же время постепенно истощаю живую силу и технику РФ. Такова последняя оценка ISW.

Американский аналитический центр утверждает: нынешние темпы украинских операций не являются показателем тупика или свидетельством того, что Украина не может отвоевать большие территории.

Украинские силы освободили территорию на нескольких участках фронта с начала контрнаступления в первых числах июня.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили в общей сложности 37,4 кв. км на востоке и юге Украины за последнюю неделю.

ISW заявляет: кадры с геолокацией от 5 июля показывают, что украинские силы продвинулись к юго-западу от Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута), к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута) и к юго-западу от Бахмута.

Российские "военкоры" сообщили, что украинские силы освободили важную высоту возле Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), но не освободили сам населенный пункт.

Некоторые военблогеры утверждали, что поселок Клещеевка, который все еще находится под контролем России, не так важен, как высоты в поселке и вокруг него.

ISW заявляет: нынешнее украинское контрнаступление менее драматичное и стремительное, чем то, в ходе которого была освобождена большая часть Харьковской области, более успешное, нежели неудачное российское зимнее наступление , и в целом больше всего похоже на более медленное, но в конечном итоге успешное Херсонское контрнаступление по своим темпам и первоначальному прогрессу.