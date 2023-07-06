"Тур де Франс": Погачар контратакует, Вингегор облачается в желтое

Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates выиграл шестой этап "Тур де Франс" с финишем в подъем Котре в Пиренеях. Датчанин Йонас Вингегор занял второе место и надел желтую майку лидера. Погачар уступает ему в общем зачете 25 секунд

Тадей Погачар наносит ответный удар. Проиграв своему главному сопернику за победу в общем зачете, датчанину Йонасу Вингегору чуть больше минуты на пятом этапе "Тур де Франс", на шестом словенский велогонщик в трудовом стиле отыграл почти половину этого отставания.

Шестой этап завершался финишем в подъем Котре, однако острая борьба между Вингегором и Погачаром началась на предпоследнем подъеме, легендарном Турмале. Вингегор с помощью партнеров по команде Jumbo-Visma взвинтил темп, однако оторваться от Погачара не сумел.

Словенец держался за Вингегором и большую часть финального подъема, атаковав чуть меньше чем за три километра до финиша. Он первым пересек финишную линию, Вингегор занял второе место и надел желтую майку лидера. Погачар уступает ему в общем зачете 25 секунд.

"Когда они стали "натягивать" (пелотон) на Турмале, я подумал, что если сегодня будет то же, что и накануне, то мы можем собирать вещи и отправляться домой. - сказал Погачар после финиша. - К счастью, сегодня у меня были "хорошие ноги" на Турмале, я мог держать темп, а в конце в нужный момент атаковал".