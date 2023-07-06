В Испании стартовал фестиваль Сан-Фермин

Памплона начинает серию традиционных забегов быков по улицам города.

В Испании торжественно открылся один из крупнейших ежегодных фестивалей – Сан-Фермин. Старт фиесте в столице Наварры Памплоне был традиционно положен запуском ракеты «чупинасо» с балкона муниципалитета.

На церемонию пришли тысячи людей в белых одеждах с красными платками. Фестиваль продлится девять дней. Каждое утро должно быть ознаменовано забегом быков, которых традиционно гонят по извилистым улочкам города на главную арену. В остальное время запланированы карнавальные шествия, костюмированные представления и круглосуточные гуляния.