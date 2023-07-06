Массовый протест после отставки начальника полиции Тель-Авива

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Оппозиция обвиняет премьер-министр Биньямина Нетаньяху в намерении ограничить право на протест.

Тысячи людей вышли на акцию протеста в Тель-Авиве после отставки начальника полиции города Амихая Эшеда, который объяснил свой шаг политическим вмешательством и отказом выполнять требование властей в более жестокой форме подавлять манифестации против судебной реформы. Демонстранты перекрыли шоссе Аялон на несколько часов. Полиция применила водометы для разгона людей. Акции протеста прошли также и в других городах. Всего по всей стране 27 человек.

Оппозиция обвиняет премьер-министр Биньямина Нетаньяху в намерении ограничить право на протест: СМИ Израиля сообщают, что глава правительства раскритиковал юридические органы за непривлечение к ответственности демонстрантов, блокирующих дороги.