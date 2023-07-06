В Германии и Нидерландах задержаны подозреваемые в подготовке теракта

МВД Германии рапортует о раскрытии террористической ячейки, которая готовила теракт. Задержаны выходцы из стран Средней Азии.

В Германии и Нидерландах задержаны девять выходцев из стран Средней Азии по делу о терроризме. По версии следствия, они готовили нападения в ФРГ и собирали деньги на деятельность террористической группировки «Исламское государство». Согласно этим данным, подозреваемые поддерживали связь с исламистами, базирующимися в Афганистане и соседних странах.

Эти люди приехали в Германию вскоре после того, как весной 2022 началась война на Украине. Мы видим, к сожалению, что среди колоссального числа людей, бегущих от войны и ищущих убежища, есть паршивые овцы, но это также свидетельствует о том, что наши спецслужбы бдительны и держат ситуацию под контролем. Герберт Реул министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия

Задержаны граждане Туркмении, Киргизии и Таджикистана в возрасте от 20 до 46 лет. По версии следствия, они уже получили указание от кураторов осуществить теракт и начали подготовку, однако конкретные детали ещё не были проработаны. Прокуратура посчитала ситуацию достаточно серьёзной, чтобы прервать деятельность группы и задержать её предполагаемых участников.