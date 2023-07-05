Палестинцы возвращаются в лагерь беженцев в Дженине после завершения израильской операции

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Израильские военные сообщили о результате рейда в Дженин. Покинувшие лагерь беженцев палестинцы возвращаются к своим домам

Палестинцы, бежавшие из Дженина, возвращаются к своим домам. Переулки, заваленные грудами щебня, расплющенные и обгоревшие автомобили... Так выглядит лагерь беженцев после завершения израильского рейда.

Операция длилась два дня и стала крупнейшей с 2002 года. В среду утром военные покинули Дженин, заявив об успехе рейда, направленного на разгром групп боевиков и предотвращение нападений на израильтян, исходящих из Дженина.

В ходе столкновений был убит израильский солдат и тринадцать палестинцев. После того как военные вышли из лагеря, здесь прошли похороны.

Мы будем искоренять терроризм столько, сколько потребуется. Мы не позволим Дженину снова стать городом-убежищем для террористов. Мы искореним терроризм везде, где его увидим, и нанесем по нему удар Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

По завершении рейда, израильские военные продемонстрировали захваченные в Дженине оружие, материалы для изготовления бомб и тайники с деньгами. Оружие было найдено как в укрытиях палестинских боевиков, так и в гражданских районах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что масштабная операция в Дженине — не разовая акция и, что Израиль не позволит Дженину "превратиться в рассадник терроризма".