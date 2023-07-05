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Информацию подтвердила Бразильская конфедерация футбола

Тренер мадридского "Реала" 64-летний итальянец Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году. Об этом сообщил глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе, а также является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров.

Обязанности главного тренера сборной Бразилии сейчас исполняет Рамон Менезес после того, как эту должность в конце прошлого года покинул Тите.