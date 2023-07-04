Лондон: Россия пытается замедлить контрнаступление ВСУ

По данным Лондона, Россия расставила приоритеты и усовершенствовала тактику,

По заявлениям Украины, её войска возвращают всё больше позиций на восточном и южном направлениях. Президент Владимир Зеленский говорит о прогрессе в результате «трудной недели» в ходе контрнаступления Киева против российских войск.

Министерство обороны Великобритании заявляет: в последние недели Россия расставила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление украинских бронетанковых контрнаступательных операций на юге Украины.

Основой этого подхода было массированное применение Россией противотанковых мин. В некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено её военной доктриной.

Замедлив продвижение Украины, Россия затем пыталась наносить удары по украинской бронетехнике с помощью «дронов-камикадзе», вертолётов и артиллерии.

Министерство обороны Великобритании заявляет: хотя Россия добилась определённых успехов с помощью такого подхода на ранних этапах контрнаступления ВСУ, российские силы продолжают страдать от серьёзных недостатков, особенно от нехватки артиллерийских боеприпасов и растягивания частей.

По словам Сергея Череватого, пресс-секретаря восточной группировки ВСУ, на двух крупных восточных направлениях Россия развернула более 180 000 военнослужащих.

По его словам, на направлении Лиман-Купянск сейчас сосредоточено более 120 000 российских военнослужащих. Города Лиман и Купянск находятся примерно в 100 километрах друг от друга, к северу от Бахмута на востоке Украины.

Череватый сказал, что на Бахмутском направлении в этом районе дислоцировано около 50 000 российских военнослужащих.