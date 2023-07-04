Предотвращена атака дронов на Новую Москву и область

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По данным Минобороны РФ, всего были сбиты 5 украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет

Утром по вторник в небе над Новой Москвой были сбиты четыре украинских беспилотника, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы на территории Одинцовского района Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы.

Из-за работы ПВО на несколько часов была нарушена работа аэропорта Внуково, к данному моменту все рейсы принимаются и вылетают по расписанию. Ранее 16 рейсов были перенаправлены в другие столичные аэропорты.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, один из беспилотников упал на территории военного объекта в Кубинке Московской области.

Попытку атаковать российскую территорию, "где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт", беспилотниками официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "очередным актом терроризма со стороны Киева".