Google оштрафован на 2 млн евро

Euronews

Французский регулятор наложил штраф на компанию Google за отсутствие "чёткой, правдивой и прозрачной информации" в поисковой системе и в Google Play Store.

Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов Франции начало проверки в 2021 году.

Ведомство заключило, что Google не раскрывает, по каким критерия сортирует результаты поиска.

Также отсутствуют необходимые сведения о ценообразовании предложений по размещению туристов. Так, например, пользователям неясно, включены ли возможность отмены бронирования, возврата денег, завтраки и так далее в предлагаемые сервисом цены.

За_"несоблюдение некоторых норм кодекса о защите прав потребителей" с_корпорации должны взыскать в общей сложности 2,015 млн евро.

С момента начала проверок Google уже устранил ряд недочётов. В компании выразили сожаление, что регулятор не учёл внесённые изменения, и готовность "работать конструктивно с французскими и европейскими регуляторами".