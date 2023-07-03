Солидарность с мэром, подвергшимся нападению

Акции солидарности с мэром Л'Ай-ле-Роз прошли во всех мэриях Франции. Его дом подвергся нападению во время беспорядков.

Во всех мэриях Франции прошли митинги солидарности с мэром Л'Ай-ле-Роз, чей дом подвергся нападению во время беспорядков, потрясших страну. Насилие последовало за смертельным выстрелом полицейского в 17-летнего подростка в парижском пригороде Нантер, где также прошла акции.

"Мы хотим, чтобы правосудие свершилось для Наэля, и чтобы призыв семьи Наэля, в частности, его бабушки, прекратить насилие и погоромы, был услышан с уважением", - Патрик Жарри, мэр Нантера:

Париж также стал жертвой волны нападений и грабежей, сопровождавших беспорядки.

Мэр Парижа Анни Идальго: "Мы решительно и безоговорочно осудили насилие и нападения на людей и их имущество. Ничто не может оправдать насилие".

Ратуши, полицейские участки, автобусы, трамваи, магазины, склады... Ничего не пощадил взрыв гнева, вызванный смертью молодого Наэля в так называемом рабочем пригороде, где высок процент мигрантов и потомков мигрантов. Ущерб оценивается в сотни миллионов евро, произведены тысячи арестов, десятки людей ранены. Молодой пожарный скончался от сердечного приступа при тушении поджога. Правительство уверяет, что ситуация находится под контролем.