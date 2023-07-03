EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Солидарность с мэром, подвергшимся нападению

Мэр Нантера Патрик Жарри выступает у здания мэрии в понедельник, 3 июля 2023 г.
Мэр Нантера Патрик Жарри выступает у здания мэрии в понедельник, 3 июля 2023 г. Авторское право Nicolas Garriga/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Кнарик Хачатрян

Акции солидарности с мэром Л'Ай-ле-Роз прошли во всех мэриях Франции. Его дом подвергся нападению во время беспорядков.

Во всех мэриях Франции прошли митинги солидарности с мэром Л'Ай-ле-Роз, чей дом подвергся нападению во время беспорядков, потрясших страну. Насилие последовало за смертельным выстрелом полицейского в 17-летнего подростка в парижском пригороде Нантер, где также прошла акции.

 "Мы хотим, чтобы правосудие свершилось для Наэля, и чтобы призыв семьи Наэля, в частности, его бабушки, прекратить насилие и погоромы, был услышан с уважением", - Патрик Жарри, мэр Нантера:

Париж также стал жертвой волны нападений и грабежей, сопровождавших беспорядки.

Мэр Парижа Анни Идальго: "Мы решительно и безоговорочно осудили насилие и нападения на людей и их имущество. Ничто не может оправдать насилие".

Ратуши, полицейские участки, автобусы, трамваи, магазины, склады... Ничего не пощадил взрыв гнева, вызванный смертью молодого Наэля в так называемом рабочем пригороде, где высок процент мигрантов и потомков мигрантов. Ущерб оценивается в сотни миллионов евро, произведены тысячи арестов, десятки людей ранены. Молодой пожарный скончался от сердечного приступа при тушении поджога. Правительство уверяет, что ситуация находится под контролем.

Также по теме

Нападение на семью мэра возмутило французских политиков

Франция: волна насилия идёт на спад

Четвёртая ночь беспорядков во Франции: более 1300 задержанных