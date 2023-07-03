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Скончался последний француз из участвовавших в высадке в Нормандии

Леон Готье в июне 2023 г.
Леон Готье в июне 2023 г. Авторское право Ludovic Marin/AP
 Euronews

Ветерану-моряку было 100 лет

Во Франции на 101-м году жизни скончался Леон Готье — ветеран Второй мировой войны, последний из остававшихся в  живых французов, принимавших участие в высадке в Нормандии в 1944 году. Среди войск союзников в «День Д» было единственное французское подразделение — отряд коммандос под руководством капитана Киффера.

Леон Готье ещё в июне участвовал в торжествах в годовщину высадки союзного десанта. Несколько дней назад ветерана госпитализировали с лёгочной инфекцией, которая и стала причиной смерти.

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