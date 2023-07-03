Европейские Игры при полупустых трибунах

В Польше завершились Европейские Игры-2023. Спортивные соревнования в этом году не отличались высокой посещаемостью. Не утихают споры о том, стоило ли проводить мероприятие, учитывая финансовые трудности страны и военные действия в соседней Украине.

В польском Кракове прошли Европейские игры-2023. В соревнованиях международного уровня приняли участие 7000 атлетов из 49 стран.

Для спортсменов это был прежде всего шанс пройти квалификацию на летнюю Олимпиаду в Париже.

Сборные Беларуси и России до Европейских игр не допустили. Также спортивные мероприятия в этом году не отличались высокой посещаемостью.

Томаш Уринович, член Совета Малопольского воеводства:

"Зрителей Игр в Кракове, наверное, было около 20 тысяч. Если сравнивать с обычными выходными, в эти - людей в городе было больше. Но мы называем эти Игры "Играми денег, брошенных на ветер". Потому что на них потратили столько средств! Их не вернуть. Многие мероприятия обернулись провалом. Ведь в спорте важен не только результат, но и посещаемость, зрители, энтузиазм болельщиков . Нет болельщиков - нет и энтузиазма".

Организаторы говорят, что удовлетворены результатами, хотя и подчёркивают, что мероприятия проводились в не самых благоприятных условиях.

Игры проходят в контексте обеспокоенности поляков происходящим на Украине и инфляцией.

Давид Глен, пресс-секретарь оргкомитета Европейских игр-2023:

"В последние полтора года, когда мы готовились к Играм, в Польше много говорили о войне, об инфляции, о восстановлении в период постпандемии. Но мы всё это учли. Конечно, не каждый день трибуны были заполнены, но во время финальных соревнований они точно не пустовали".

Впрочем, власти города-организатора уверяют: несмотря на отсутствие большого интереса к соревнованиям, выгоду от их проведения, в том числе финансовую, Краков получил.

Моника Чилашек, представитель администрации Кракова:

"В итоге город получил 350 млн польских злотых инвестиций, главным образом - на строительство и ремонт дорог, а также 150 млн на спортивную инфраструктуру. Сам город вложил 100 млн злотых из своего бюджета. Нетрудно посчитать, что в итоге Краков заработал на Играх порядка 400 млн".

Магдалена Ходовник, корреспондент Еuronews:

"Европейские игры в Польше завершились. Но мнения относительно целесообразности их проведения сильно расходятся. Больше всего споров вызывает вопрос: может ли Польша позволить себе организовывать подобные мероприятия во времена финансовых трудностей?"