В День ВМС Украины Зеленский приехал в Одессу

Euronews

Президент вручил награды морякам и раненым военнослужащим

В День военно-морских сил Украины президент страны Владимир Зеленский посетил Одессу. Там глава государства вручил награды офицерам и поблагодарил моряков за проявленное упорство в обороне украинских берегов, особо отметив освобождение острова Змеиный и потопление крейсера «Москва».

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Вы защитили Одессу, которую российские оккупанты мечтали покорить или разрушить. Наши ракеты затопили российский флагман, и это было настолько унизительно для Кремля, что они и до сих пор боятся опубликовать все подробности этой потери».

Награды Владимир Зеленский вручил и раненым военнослужащим, а также медикам в одном из госпиталей Одессы.

С командованием украинского флота флота Зеленский обсудил оперативную ситуацию в районе Чёрного моря, в том числе — вопросы обеспечения работы «зернового коридора».