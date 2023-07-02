Илон Маск ограничил чтение постов в "Твиттере"

Новые временные ограничения на чтение постов в "Твиттере" составят 10 тысяч сообщений в день для верифицированных пользователей, тысячу - для непроверенных аккаунтов, 500 - для новых непроверенных аккаунтов.

10 тысяч сообщений в день для верифицированных пользователей, тысяча - для непроверенных аккаунтов. Таковы новые "временные ограничения" на количество постов в Твиттере, доступных для чтения в день.

О новых правилах сообщил владелец соцсети Илон Маск, причем в субботу он дважды повышал лимит на количество постов, доступных для ежедневного чтения.

Маск уточнил, что такие ограничения введены из-за "крайне высокого уровня сбора данных и манипулирования системой".

До этого многие пользователи Twitter жаловались на сбои в работе соцсети.