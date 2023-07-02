Виктор Лафе выиграл второй этап «Тур де Франс»

Euronews

Француз помог своей команде прервать 15-летнюю серию без побед

Французский гонщик Виктор Лафе стал победителем второго этапа «Тур де Франс». Этот успех позволил его команде «Кофидис» прервать 15-летнюю серию без побед в заездах «Большой петли».

Этот этап, как и предыдущий, проходил в Испании. Границу Франции «Тур де Франс» пересечёт только на следующем этапе, в понедельник.

Пока жёлтая майка лидера остаётся у победителя первого этапа, британца Адама Йейтса. Двукратный победитель Тадей Погачар занимает вторую строчку. А прошлогодний чемпион Йонас Вингегор пока в общем зачёте шестой.