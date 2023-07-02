Франция: волна насилия идёт на спад

Беспорядки, охватившие Францию после убийства подростка полицейским, продолжились в ночь на воскресенье. Задержанных - сотни. Но власти сообщают, что ситуация стала "спокойнее" благодаря действиям правоохранителей.
Свыше 45 тысяч полицейских и жандармов были мобилизованы для охраны порядка по всей Франции в ночь на воскресенье. Погромы и столкновения здесь не прекращаются со вторника, когда в Нантере полицейским был застрелен 17-летний Наэль Мерзук.
719 человек были задержаны в пятую по счёту ночь беспорядков. Из них около 200 - в Париже. Остальные - в Лионе, Марселе и других крупных городах.
"Ночью стало спокойнее благодаря решительным действиям правоохранительных органов", - написал в своём твиттере министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
Ранее в субботу полиция провела рекордное число задержаний - свыше 1300. Как сообщили власти, примерно треть правонарушителей - несовершеннолетние.
Всего со вторника пострадали не менее 79 полицейских, были разграблены свыше 10 торговых центров, разгромлены сотни супермаркетов, офисов, магазинов.
Правительство обратилось к страховым компаниям с просьбой помочь пострадавшим с возмещением ущерба.