Франция: волна насилия идёт на спад

Беспорядки, охватившие Францию после убийства подростка полицейским, продолжились в ночь на воскресенье. Задержанных - сотни. Но власти сообщают, что ситуация стала "спокойнее" благодаря действиям правоохранителей.

Свыше 45 тысяч полицейских и жандармов были мобилизованы для охраны порядка по всей Франции в ночь на воскресенье. Погромы и столкновения здесь не прекращаются со вторника, когда в Нантере полицейским был застрелен 17-летний Наэль Мерзук.

719 человек были задержаны в пятую по счёту ночь беспорядков. Из них около 200 - в Париже. Остальные - в Лионе, Марселе и других крупных городах.

"Ночью стало спокойнее благодаря решительным действиям правоохранительных органов", - написал в своём твиттере министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Ранее в субботу полиция провела рекордное число задержаний - свыше 1300. Как сообщили власти, примерно треть правонарушителей - несовершеннолетние.

Всего со вторника пострадали не менее 79 полицейских, были разграблены свыше 10 торговых центров, разгромлены сотни супермаркетов, офисов, магазинов.

Правительство обратилось к страховым компаниям с просьбой помочь пострадавшим с возмещением ущерба.