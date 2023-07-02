В ЮНЕСКО поддержали членство США в организации

За возвращение США проголосовали 132 страны, против - 10. Включая Китай, Иран, Беларусь и Россию.

США вернулись в ЮНЕСКО. Этот вопрос рассматривали на Генеральной конференции в Париже. Резолюцию о повторном принятии поддержало большинство представителей стран-членов организации.

Соединённые Штаты вышли из неё пять лет назад во время президентства Дональда Трампа. В июне текущего года администрация Джо Байдена подала заявку на повторное вступление.

Скотт Лукас, профессор Бирмингемского университета:

"Если вы действительно намерены участвовать в глобальном сотрудничестве по ряду вопросов, - будь то речь об изменении климата, о свободе журналистики, или о техническом, научном прогрессе - вы должны быть частью ЮНЕСКО".

"Почему бы нам не работать сообща ради образовательных, научных и культурных наследия и прогресса? Давая ответ на вызовы современности, будучи при этом на правильной стороне, вы также обретёте мягкую силу".

За возвращение Соединённых Штатов проголосовали 132 страны, против - 10. Включая Китай, Иран, Беларусь и Россию. Представитель последней утверждал, что для США "созданы привилегированные условия" "в нарушение устава организации".

Скотт Лукас:

"Администрация Байдена признаёт с точки зрения политики демонстрации силы, что если вы не состоите в ЮНЕСКО, то уступаете лидерство и "огневую позицию" Китаю. При решении вопроса о возвращении США некоторые встанут в позу. Китайцы через газету своей компартии пытаются внушить, что американцам делают только для того, чтобы получить преимущество, рычаг давления".

"Но будем честны, Соединённые Штаты в течение многих лет были крупнейшим спонсором ЮНЕСКО. США могут многое предложить ЮНЕСКО в плане сотрудничества. Я думаю, что в итоге эту инициативу все поддержат".

Для возвращения статуса члена Вашингтон пообещал погасить накопившийся за годы долг по взносам в размере 619 млн долларов. Законопроект о выделении 500 из них уже одобрил Конгресс США.