Дуэль Вингегора и Погачара: в Бильбао стартует "Тур-де-Франс"

Главная велогонка сезона стартует в Стране Басков на фоне массовых беспорядков во Франции. Сможет ли кто-то вмешаться в дуэль двух главных претендентов на победу - датчанина Йонаса Вингегора и словенца Тадея Погачара?

В испанской Стране Басков, в Бильбао все готово к старту "Тур-де-Франс". Главная велогонка сезона уже по традиции стартует за пределами Франции, границу которой пелотон пересечет лишь на третьем этапе.

Массовые беспорядки во Франции пока никак не повлияли на планы организаторов Тура, которые заявили, что внимательно следят за ситуацией и находятся в постоянном контакте с полицией.

Гибель в этом году на "Туре Швейцарии" Джино Мёдера, упавшего в пропасть на быстром спуске, вновь подняла вопрос о безопасности гонщиков. Организаторы "Большой петли" подчеркнули, что установят дополнительные барьеры безопасности в особо опасных поворотах.

Двумя главными претендентами на итоговую победу считаются чемпионы трех последних лет - датчанин Йонас Вингегор и словенец Тадей Погачар. В отсутствие таких сильных "генеральщиков" как британец Герейнт Томас и словенец Примож Роглич, повышаются шансы на подиум у французов Романа Бардэ и Давида Годю, испанца Энрика Маса, австралийца Бена о'Коннора.

Участников "Тур-де-Франс" в этом году ожидают восемь горных этапов и одна разделка. Последний горный этап пройдет в Эльзаcе накануне финиша на Елисейских полях в Париже 23 июля.