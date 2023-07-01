Виллем-Александер сообщил, что поручил провести исследование точной роли королевской династии Оранских-Нассау в рабовладении.

Король Нидерландов принес извинения за роль страны в рабовладении и работорговле.

Король Нидерландов Виллем-Александер выступил с речью в Амстердаме в парке Oosterpark. В своей речи он попросил прощения за то, что его предки в свое время не выступили против той системы. Виллем-Александер сообщил, что поручил провести исследование точной роли королевской династии Оранских-Нассау в рабовладении.

По последним оценкам историков, предки короля заработали на рабстве 545 миллионов евро в современном эквиваленте, включая прибыль от акций, которые были фактически переданы им в качестве подарков.

Голландцы впервые приняли участие в трансатлантической работорговле в конце 1500-х годов и спустя столетие голландская Вест-Индская компания стала крупнейшим трансатлантическим работорговцем.

Выступление короля транслировалось в прямом эфире в том числе в Суринаме и на островах в Карибском море, которые раньше являлись голландскими колониями.

Виллем-Александер подчеркнул, что рабство является преступлением против человечности. "Из всех форм закрепощения рабство является самим оскорбительным и унизительным. Ужасные последствия связанного с рабством прошлого наблюдаются до сих пор. Мы по прежнему ощущаем это, например, через расизм".

В Нидерландах 1-го июля отметили 150-летие с окончания рабства в бывших колониях.

В конце прошлого года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения за связанное с рабством прошлое от лица правительства.