26-я суббота протестов против судебной реформы в Израиле

Оппозиция также обвиняет премьер-министр Биньямина Нетаньяху в намерении ограничить право на протест.

Протесты против судебной реформы в Израиле усиливаются после того, как правящая коалиция продвинула законопроект, направленный на ограничение судебного надзора за решениями властей.

Оппозиция также обвиняет премьер-министр Биньямина Нетаньяху в намерении ограничить право на протест: СМИ Израиля сообщают, что глава правительства раскритиковал юридические органы за непривлечение к ответственности демонстрантов, блокирующих доступ в аэропорт.