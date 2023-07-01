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26-я суббота протестов против судебной реформы в Израиле

Акция протеста в Тель-Авиве
Акция протеста в Тель-Авиве Авторское право GIL COHEN-MAGEN/AFP or licensors
 Ирина Шелудкова

Оппозиция также обвиняет премьер-министр Биньямина Нетаньяху в намерении ограничить право на протест.

Протесты против судебной реформы в Израиле усиливаются после того, как правящая коалиция продвинула законопроект, направленный на ограничение судебного надзора за решениями властей. 

Оппозиция также обвиняет премьер-министр Биньямина Нетаньяху в намерении ограничить право на протест: СМИ Израиля сообщают, что глава правительства раскритиковал юридические органы за непривлечение к ответственности демонстрантов, блокирующих доступ в аэропорт.

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