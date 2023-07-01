Международный кинофестиваль в Карловых Варах без Китая и России

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Кинофестиваль в Карловых Варах завершится 8 июля вручением наград победителям.

В Карловых Варах открылся международный кинофестиваль — один из старейших в Европе. В программу включены 143 фильма из более чем 50 стран. Показы проходят на 12 киноплощадках.

Торжественная церемонии открытия киносмотра прошла в Большом зале карловарского отеля "Термал".

Президент кинофестиваля Иржи Бартошка вручил новозеландскому актеру и режиссеру Расселу Кроу почетный приз — "Хрустальный глобус" за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа

Специального приза удостоена также шведская актриса и продюсер Алисия Викандер.

В этом году на киносмотре нет российский фильмов и делегации из РФ, и вместо 12 участвуют 11 картин — Пекин запретил отправлять на конкурс художественный фильм из Китая

Кинофестиваль в Карловых Варах завершится 8 июля вручением наград победителям.

После церемонии открытия Рассел Кроу порадовал гостей выступлением своей группы Garden Party.