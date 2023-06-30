День голосования: США возвращаются в ЮНЕСКО

В Париже на внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО представители стран-членов организации рассмотрят вопрос о возвращении США в ее состав.

В пятницу представители 193 стран, входящих в ЮНЕСКО, проголосуют по вопросу о возвращении Соединенных Штатов в состав организации.

В 2011 году США прекратили финансировать Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, после того как Палестинской автономии был предоставлен статус постоянного члена.

В 2017 году, во время президентства Дональда Трампа, Вашингтон принял решение окончательно покинуть ЮНЕСКО, обвинив организацию в "антиизраильской политике".

Пять лет спустя администрация Джо Байдена подала заявку на восстановление членства, пообещав выплатить просроченные взносы в размере более полумиллиона долларов.

Голосование о присоединении США к ЮНЕСКО состоится в пятницу в Париже, во второй день внеочередной сессии Генеральной конференции организации.

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО выразил недовольство тем, что Вашингтон якобы требует для себя "привилегированные условия" членства в организации. При этом он отметил, что Москва готова приветствовать возвращение США в ЮНЕСКО "в строгом соответствии с уставом и правилами процедуры" этого учреждения ООН.