ООН призывает усилить меры по защите гражданского населения

Совбез ООН собрался по требованию РФ для обсуждения вопроса поставок оружия Украине.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ООН зарегистрировала 9 083 убитых и 15 779 раненых среди гражданского населения, но фактические цифры, скорее всего, значительно выше.

Об этом на заседании Совбеза ООН сообщила заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

Подавляющее большинство погибших мирных жителей стали жертвами применения оружия взрывного действия с широкой зоной поражения. Изуми Накамицу привела российский ракетный обстрел центра Краматорска 27 июня, в результате которого погибли 12 человек, десятки пострадали.

"Генеральный секретарь неоднократно призывал все стороны избегать применения взрывного оружия в населенных районах, поскольку такие действия с высокой вероятностью приведут к неизбирательному ущербу. Помимо тысяч убитых и раненых гражданских лиц, тревогу вызывают продолжающиеся нападения на важнейшие объекты инфраструктуры, включая учреждения здравоохранения и образования, а также дороги и мосты", — заявила Изуми Накамицу. Она призвала обеспечить прозрачность поставок оружия Украине.

Она также сообщила, что есть информация о том, что отдельные государства передают или планируют передать оружие, включая беспилотные летательные аппараты и боеприпасы, российским вооруженным силам для использования в Украине. Более того, средства массовой информации сообщают о передаче основных обычных вооружений, включая артиллерийские ракетные системы, вооруженным группам, вовлеченным в войну в Украине.

Москва отвергает обвинения в ударах по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об угрозах, которые, по его словам, несут поставки Западом оружия Украине.

"Угрозы, порождаемые поставками западного вооружения в Украину, продолжают нарастать и множиться на фоне непрекращающихся попыток наших бывших партнеров в очередной раз переложить на Россию всю ответственность за происходящее в Украине".

Совбез собрался по требованию России. Постпред Украины Сергей Кислица отметил, что на него были приглашены эксперты, которых он назвал "самыми коварными защитниками вторжения в Украину и диктаторских режимов в целом".

"Россия убила трех молодых девушек в Краматорске не потому, что Украина получает оружие, а потому, что Россия по-прежнему имеет оружие и по-прежнему готова убивать", — заявил украинский дипломат.

Среди приглашенных был, в частности, американский журналист Макс Блюменталь, которого обвиняют в связях с РФ и распространении кремлевской пропаганды.

В Краматорске после российского ракетного удара объявлен трехдневный траур. В Украине за последние сутки в результате российских обстрелов погибли 8 гражданских лиц, девять мирных жителей получили ранения.