Стрельба в аэропорту Кишинёва: двое погибших

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинёва после того, как его не пропустили через паспортный контроль.

Один полицейский пограничник погиб, еще один получил ранения в результате перестрелки в аэропорту Кишинев. Позже он скончался. Об этом сообщили молдавские СМИ.

По данным местной полиции,иностранный гражданин, прилетевший в столицу Молдавии, отобрал у полицейского пистолет, открыл стрельбу и взял в аэропорту заложников.

По неподтвержденным данным, стрелок - российский гражданин, прилетевший в Молдавию из Турции и не получивший разрешения въехать в страну.

Все находившиеся в воздушной гавани были эвакуированы, здание оцеплено, а вылеты рейсов отложены.

На место прибыл отряд спецназа. В результате штурма злоумышленник получил ранения и был задержан. Ему была оказана медицинская помощь.