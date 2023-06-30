EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Стрельба в аэропорту Кишинёва: двое погибших

Полиция оцепила аэропорт Кишинёва, где один из пассажиров открыл стрельбу
Полиция оцепила аэропорт Кишинёва, где один из пассажиров открыл стрельбу Авторское право Aurel Obreja/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
 Кнарик Хачатрян

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинёва после того, как его не пропустили через паспортный контроль.

Один полицейский пограничник погиб, еще один получил ранения в результате перестрелки в аэропорту Кишинев. Позже он скончался. Об этом сообщили молдавские СМИ.

По данным местной полиции,иностранный гражданин, прилетевший в столицу Молдавии, отобрал у полицейского пистолет, открыл стрельбу и взял в аэропорту заложников. 

По неподтвержденным данным, стрелок  - российский гражданин, прилетевший в Молдавию из Турции и не получивший разрешения въехать в страну. 

Все находившиеся в воздушной гавани были эвакуированы, здание оцеплено, а вылеты рейсов отложены.  

На место прибыл отряд спецназа. В результате штурма злоумышленник получил ранения и был задержан. Ему была оказана медицинская помощь.

Также по теме

Сотрудники аэропорта Женевы провели забастовку впервые за 100 лет

Рука Москвы: как информационная война влияет на политику соседей России?

Пятисторонняя встреча с участием Пашиняна и Алиева состоялась в Молдавии