Мятеж Пригожина и политическая судьба Шойгу

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Формально в конфликте Пригожин-Шойгу победу одержал министр обороны. Однако вопрос о его политической судьбе по-прежнему остается открытым. Как долго Шойгу сможет продержаться?

Бунт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продлился менее 24 часов. Наемники не дошли до Москвы несколько сотен километров и развернулись. Мятеж не достиг заявленной цели: смещения министра обороны Сергея Шойгу, заклятого врага Пригожина. Формально в конфликте одержал победу Шойгу. Однако вопрос о его судьбе по-прежнему остается открытым. Как долго Шойгу сможет продержаться?

**Эмили Феррис, научный сотрудник отдела исследований по вопросам международной безопасности, RUSI (**Королевский объединенный институт оборонных исследований):

"Шойгу — человек, с которым у Путина сложились очень личные отношения. На большой политической сцене Шойгу с 2012 года. Он не принадлежит к кругу тех петербуржцев, с которыми начинал карьеру Путин.

Шойгу очень преданный человек. В преддверии региональных выборов (они состоятся в сентябре), которые будут очень важными, и президентских выборов (они пройдут в марте 2024 года), Путину очень нужны лояльные, преданные люди. Поэтому с его стороны было бы ошибкой сместить Шойгу с занимаемой должности".

Глава ЧВК Пригожин неоднократно открыто обвинял руководство Минобороны в некомпетентности и гибели российских военных. Если бы Путин уволил Шойгу, это выглядело бы так, будто он сделал это под давлением. А это было бы признаком слабости. Более того, означало бы признание, что что-то идет не по плану. Такую версию выдвигают эксперты.

Эмили Феррис, политолог:

_"__Не уверена, что Шойгу куда-то денется. Я думаю, что у него сейчас относительно прочное положение.__Что касается других военных руководителей, возможно, что в ближайшие недели,_в ближайшие месяцы, Путин может провести некоторую ротацию, перестановку в высшем командном составе.

Но я полагаю, что он будет очень осторожен, чтобы это не выглядело как реакция на то, что предложил Пригожин, потому что это, я думаю, будет рассматриваться как проявление политической слабости".

Шойгу и Путин дружат не один год: на многих фотографиях они запечатлены на совместном отдыхе.

Архив Gavriil Grigorov/Sputnik

Пожертвует ли Путин другом?

"Путин не склонен просто увольнять людей. Он переводит их на другие должности, чтобы они не причиняли больше вреда", — говорит Эмили Феррис.

Бунт Пригожина, исходя из ядерного статуса России, вызвал опасения на Западе. Эксперты заговорили и о новой реальности, сложившейся в России и выдвинули множество вариантов, касающихся долгосрочных последствий мятежа.

Мятеж, завил глава НАТО Йенс Столтенберг продемонстрировал наличие трещин и разногласий в российской системе. Время покажет, насколько это событие повлияет на ситуацию в России и ход войны в Украиине.