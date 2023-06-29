Поиски генерала Суровикина

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Появились слухи об аресте зам.командующего российской группировкой после мятежа Пригожина

О возможном задержании генерала Сергея Суровикина сообщают западные СМИ: зам.командующего группировкой российских войск в Украине не появлялся на публике с утра субботы, когда он записал видеообращение к наёмникам «Вагнера» с призывом остановить свой марш на Москву. Российские власти отказываются комментировать происходящее.

Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков рекомендовал обращаться с этим вопросом в министерство обороны.

Исчезновение Суровикина породило слухи о его задержании и допросе: западные журналисты считают, что Суровикин мог знать о подготовке мятежа Евгения Пригожина. Сам Пригожин, критиковавший российских генералов, о Суровикине отзывался более положительно.