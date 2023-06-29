Во Франции опасаются разрастания беспорядков

Euronews

По всей стране мобилизованы тысячи полицейских и жандармов

Руководство Франции проводит экстренные совещания на фоне массовых беспорядков, охвативших страну. Президент Эммануэль Макрон встречался в четверг с министрами и главами силовых ведомств. По всей стране мобилизованы тысячи полицейских и жандармов. Но власти опасаются дальнейшего разрастания беспорядков.

Аннелиз Боржес, Euronews:

Французская полиция задержала более 150 человек по всей стране в ходе бурных протестов, вызванных убийством полицией 17-летнего подростка. Наэль умер от огнестрельного ранения в грудь, нанесенного сотрудником полиции. Тот потребовал остановить машину для проверки, но Наэль ответил отказом.

Здесь, в Нантере, где произошёл инцидент, протестующие жгли автомобили и мусорные баки, а также штаб-квартиру газовой компании, которую пришлось эвакуировать из-за опасности взрыва.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы попытаться разогнать собравшихся на улицах, но была встречена камнями, петардами и даже тяжёлым оружием. Мы видели изображения в социальных сетях, на которых хорошо видны гранаты, использованные против сотрудников правоохранительных органов в некоторых пригородах.

Очень напряжённая ситуация, которую министр внутренних дел Франции назвал нетерпимым нападением на символы республики. Президент Франции в четверг призвал к спокойствию, чтобы можно было провести расследование. Но в Нантере на четверг был запланирован марш по инициативе семьи Наэля. Его мать призвала к выступлениям во имя своего сына.