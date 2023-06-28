Россия и Украина вошли в десятку стран с самым низким индексом миролюбия

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Европа сейчас не такая мирная как 15 лет назад. И все же, несмотря на войну в Украине, Старый Свет остается самым мирным регионом на планете. Таковы результаты исследования Института экономики и мира.

Полномасштабное вторжение России в Украину и его последствия - главные факторы, которые негативно повлияли на Глобальный индекс миролюбия. Таковы результаты исследования Института экономики и мира.

При расчете индекса эксперты смотрят на участие той или иной страны в боевых действиях, анализируют ситуацию с правами человека, и учитывают траты на военные расходы.

Европа сейчас не такая мирная как 15 лет назад. Европейские лидеры, считают эксперты, должны делать выводы.

Если бы тогда (в 2014 году)страны Европы объединились, дали понять, что произойдет при дальнейшем вторжении, я не думаю, что мы были б в той точке, где, находимся сегодня Стивен Киллели основатель Института экономики и мира

Стивен Киллели, основатель Института экономики и мира:_Если мы посмотрим на современные войны, то в них почти невозможно победить. Вы можете вспомнить российское вторжение в Афганистан, за которым последовало вторжение США в Афганистан, Ирак, Сирию. Башар по-прежнему у власти. _

Cегодня у вас Украина, и ситуация практически зашла в тупик. Есть и другие конфликты, как, например в Йемене, которые бушуют уже почти десятилетие.

Я думаю, нам нужно начать понимать разные способы достижения мира. Посмотрим на Украину сегодня. Мы вернулись к 2014 году, после первого вторжения России. Если бы тогда страны Европы объединились, дали понять, что произойдет при дальнейшем вторжении, я не думаю, что мы были б в той точке, где, находимся сегодня" .

Глобальный индекс миролюбия Euronews

И Россия, и Украина в настоящее время входят в десятку стран с самым низким индексом миролюбия. В целом исследование охватывает 163 государства. Украина - на 157 месте. Россия - на 158.

И все же, несмотря на войну в Украине, Европа остается самым мирным регионом на планете. Именно в Старом Свете находятся семь из десяти самых миролюбивых стран.

Рейкьянес, Исландия TANIA FUENTEZ/AP2006

Исландия занимает первое место в течение 16 лет подряд. Помимо Исландии это Дания, Ирландия, Австрия, Португалия, Словения, Швейцария.