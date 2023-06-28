Россия и Украина вошли в десятку стран с самым низким индексом миролюбия

Европа сейчас не такая мирная как 15 лет назад. И все же, несмотря на войну в Украине, Старый Свет остается самым мирным регионом на планете. Таковы результаты исследования Института экономики и мира.
Полномасштабное вторжение России в Украину и его последствия - главные факторы, которые негативно повлияли на Глобальный индекс миролюбия. Таковы результаты исследования Института экономики и мира.
При расчете индекса эксперты смотрят на участие той или иной страны в боевых действиях, анализируют ситуацию с правами человека, и учитывают траты на военные расходы.
Европа сейчас не такая мирная как 15 лет назад. Европейские лидеры, считают эксперты, должны делать выводы.
Стивен Киллели, основатель Института экономики и мира:_Если мы посмотрим на современные войны, то в них почти невозможно победить. Вы можете вспомнить российское вторжение в Афганистан, за которым последовало вторжение США в Афганистан, Ирак, Сирию. Башар по-прежнему у власти. _
Cегодня у вас Украина, и ситуация практически зашла в тупик. Есть и другие конфликты, как, например в Йемене, которые бушуют уже почти десятилетие.
Я думаю, нам нужно начать понимать разные способы достижения мира. Посмотрим на Украину сегодня. Мы вернулись к 2014 году, после первого вторжения России. Если бы тогда страны Европы объединились, дали понять, что произойдет при дальнейшем вторжении, я не думаю, что мы были б в той точке, где, находимся сегодня" .
И Россия, и Украина в настоящее время входят в десятку стран с самым низким индексом миролюбия. В целом исследование охватывает 163 государства. Украина - на 157 месте. Россия - на 158.
И все же, несмотря на войну в Украине, Европа остается самым мирным регионом на планете. Именно в Старом Свете находятся семь из десяти самых миролюбивых стран.
Исландия занимает первое место в течение 16 лет подряд. Помимо Исландии это Дания, Ирландия, Австрия, Португалия, Словения, Швейцария.
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