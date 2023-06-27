Удар по Краматорску: по меньшей мере четыре человека погибли

Как минимум четыре мирных жителя погибли и 42 получили ранения в результате удара российской армии по Краматорску.
По меньшей мере четыре человека погибли и 42 получили ранения в результате ракетного удара российской армии по Краматорску, сообщили в офисе генпрокурора Украины. Все они были гражданскими.
Среди раненых — восьмимесячный ребенок и три иностранца.
По данным украинских властей, российские войска два раза ударили по Краматорску из комплекса С-300. Один снаряд попал в частный сектор поселка Беленькое, другой — в заполненную посетителями пиццерию, разрушив её и близлежащие дома.
Разбор завалов продолжается.
Город Краматорск — это административный центр части Донецкой области, которую контролирует Украина. Он находится примерно в 30 км от линии фронта.
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