Удар по Краматорску: по меньшей мере четыре человека погибли

Euronews

Как минимум четыре мирных жителя погибли и 42 получили ранения в результате удара российской армии по Краматорску.

По меньшей мере четыре человека погибли и 42 получили ранения в результате ракетного удара российской армии по Краматорску, сообщили в офисе генпрокурора Украины. Все они были гражданскими.

Среди раненых — восьмимесячный ребенок и три иностранца.

По данным украинских властей, российские войска два раза ударили по Краматорску из комплекса С-300. Один снаряд попал в частный сектор поселка Беленькое, другой — в заполненную посетителями пиццерию, разрушив её и близлежащие дома.

Разбор завалов продолжается.

Город Краматорск — это административный центр части Донецкой области, которую контролирует Украина. Он находится примерно в 30 км от линии фронта.