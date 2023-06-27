Батискаф "Титан": станет ли сертификация таких аппаратов обязательной?

Euronews

После взрыва батискафа "Титан" эксперты стали говорить о необходимости законодательного регулирования подводных аппаратов такого рода.

Взрыв батискафа "Титан" в Атлантическом океане может стать причиной пересмотра законодательства о нахождении подводных аппаратов такого рода в международных водах. На сегодняшний день они не подчиняются никаким правилам, говорят эксперты.

"Суда, ходящие в этих водах, как правило, регулируются. Они должны заходить в порт и выходить из него. Они должны быть зарегистрированы в какой-то стране и должны быть классифицированы. Но подводный аппарат, который запускается с задней части судна, не регулируется. Это и есть та "серая зона", та неопределенность, с которой столкнулась компания Ocean Gate", — говорит профессор университета Кэмпбелла Сальваторе Меркольяно.

Батискаф "Титан" американской Ocean Gate, на котором экспедиции погружались к затонувшему "Титанику", вообще не был зарегистрирован в надзорных органах США.

"В американском законодательстве существует Закон о безопасности пассажирских судов 1993 года, в котором есть правила. И самое главное правило заключается в том, что подводный аппарат должен был пройти сертификацию на безопасность до начала коммерческого использования", — отметил профессор Школы права Вашингтонского университета Томас Шёнебаум.

После трагедии ряд экспертов заявили, что сертификация таких подводных аппаратов должна стать обязательной.

"Я думаю, что если бы существовали сертификационные компании и правила, этот подводный аппарат прошел бы гораздо более качественную инспекцию", — считает Сальваторе Меркольяно.

"Независимая сертификационная компания должна обследовать судно заранее, прежде чем оно начнет какие-либо перевозки пассажиров. Они должны были провести исследование безопасности, включая тест на усталость металла", — добавляет Томас Шёнебаум.

И хотя дополнительные проверки явно увеличат затраты компаний, специалисты уверены: после крушения "Титана" стало ясно, что обязательная сертификация подводных аппаратов позволит туристическим подводным судам выплыть из "серых вод".