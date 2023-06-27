Пять пожизненных сроков за массовый расстрел в гей-клубе в Клорадо-Спрингс

Euronews

В ноябре 2022 года Олдрич зашел в ночное заведение и открыл огонь из полуавтоматической винтовки. В результате погибли 5 человек, еще 18 получили ранения. До приезда полиции стрелка обезвредили посетители клуба.

Пять пожизненных сроков получил Андерсон Ли Олдрич, устроивший массовую стрельбу в ночном клубе ЛГБТК+ в Колорадо-Спрингс в 2022 году.

Его признание вины и суровый приговор избавили семьи жертв и пострадавших от долгого и потенциально болезненного судебного процесса.

В ноябре 2022 года Олдрич зашел в ночное заведение и открыл огонь из полуавтоматической винтовки.

В результате погибли 5 человек, еще 18 получили ранения. До приезда полиции стрелка обезвредили посетители клуба.

Олдрич будет отбывать пять последовательных пожизненных сроков, плюс 48 лет за каждое покушение на убийство, что в общей сложности составит еще 2 208 лет.