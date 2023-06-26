Испанию накрыла первая волна жары этого лета

Euronews

Первая волна жары этого лета накрыла Испанию и Португалию. Синоптики ожидают, что температура на юге Пиренейского полуострова превысит 44 градуса по Цельсию.

Испанию и Португалию накрыла первая волна жары этого лета. В городах Севилья и Кордова в испанской Андалусии, как предупреждают синоптики, столбики термометров в ближайшие дни могут подняться до 44 градусов по Цельсию. Местные рассказывают, что вести обычную жизнь в таких условиях стало практически невозможно.

"Очень жарко, очень душно. Телу тяжело существовать в этой жаре, которую мы испытываем", — говорит житель Севильи Пако.

"Три года назад я получил четыре тепловых удара. Потерял сознание на работе. Теперь я довольно осторожен, я этого боюсь", — рассказывает строитель Мигель Анхель.

В последние годы волны жары накрывают Европу всё чаще и чаще, а также продолжаются дольше.

"Каждый год становится жарче и жарче. Скоро нам будет невозможно находиться на улице, делать что-то", — беспокоится жительница Толедо.

2022-й стал самым жарким годом в истории Испании, и метеорологи ожидают, что этот год может побить предыдущий рекорд. Лето только началось, но уже весной 2023-го температура воздуха в некоторых местах страны превышала 35 градусов по Цельсию.